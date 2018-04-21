Шипулин: у меня проблемы со здоровьем — дальше нельзя тренироваться

Олимпийский чемпион Антон Шипулин сообщил, что может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Открою тайну, которая будет определяющей в решении о продолжении или завершении карьеры. На протяжении уже почти десяти лет я нахожусь в составе сборной России, два раза в год мы проходим углубленное обследование.

Я не буду говорить, какие у меня проблемы со здоровьем. Скажу только о том, что в прошлом году мы договорились с врачами, что после олимпийского сезона я возьму как минимум полгода, чтобы отдохнуть. Дальше мне нельзя тренироваться по состоянию здоровья.

С того момента, как я начал заниматься профессиональным спортом, мы выявили… Я не готов говорить об этом в эфире, это тема серьёзная. У меня есть определённые проблемы со здоровьем, которые позволяли мне тренироваться и выполнять определённую нагрузку, но так как последние 3-4 года мы выполняли её в экстремально большом объёме…

Это не был риск, но было осознание, что это, скорее всего, мои последние четыре года в профессиональной карьере, из которых я должен выжать максимум.

Я не готов говорить о том, что продолжу карьеру. Если бы меня сейчас спросили принять решение, я бы ответил, что завершаю. Но я не хочу этого делать, чтобы через три месяца не пожалеть об этом", — сказал Шипулин в эфире ТК «Матч ТВ».