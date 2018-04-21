Обидные слова стюардессы кардинально изменили жизнь этой женщины

Модели plus-size сейчас даже в моде. Мол, красота бывает разной, и женщина должна любить себя такой, какая она есть. Но, как оказывается, лишний вес — это все-таки проблема! Модель Рози Меркадо на своем опыте знает, что это значит.

В 2011 году вес девушки составлял 185 килограммов, что сильно влияло на ее жизнь и самочувствие. Она не могла прокатиться на аттракционах со своими детьми (их у нее трое), и иногда даже просто погулять в парке! Но это не сильно смущало девушку. Все изменилось после того, как она услышала обидное замечание от стюардессы рейса Лос-Анджелес-Нью-Йорк. Та сказала Рози, что ей следовало бы купить и соседнее место, потому что одного девушке с такими параметрами явно маловато. Это так задело Рози, что она не смогла сдержать слез.

Модель признает, что в проблеме с лишим весом кроме нее никто не виноват. Она не следила за тем, что употребляет в пищу, и овощам с фруктами всегда предпочитала гамбургеры и картошку фри.

После слов бортпроводницы Рози поняла, что пришло время кардинально менять себя. Она стала заниматься спортом и перешла на здоровое питание, благодаря чему девушка похудела на 90 кг за три с половиной года. Теперь ей стали приходить предложения от модельных агентств, которые раньше отказывались с ней сотрудничать.

И, несмотря на то, что слова стюардессы были жестокими, Рози благодарна ей. Ведь сейчас она стала не только красивее, но и здоровее, а это самое главное!