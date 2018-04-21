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Джикия и Ананидзе продолжают тренироваться по индивидуальной программе
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Джикия и Ананидзе продолжают тренироваться по индивидуальной программе 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
"Спартак" на официальном сайте сообщил, что команда после выходного, который был предоставлен игрокам 20 апреля, продолжила подготовку к матчу 27-го тура чемпионата России против «Ахмата». В общей группе работал защитник Илья Кутепов, который пропустит встречу с грозненцами из-за дисквалификации.
Отмечается, что защитник Георгий Джикия и полузащитник Джано Ананидзе, продолжающие восстанавливаться от травм крестообразных связок, работали по индивидуальной программе. С полевыми игроками тренировались и два голкипера — Александр Селихов и Артем Ребров.
Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится в понедельник, 23 апреля, и начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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