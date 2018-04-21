Алексей Кудашов: «Шестеркин сыграет с Финляндией»

Тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о подготовке к матчу Чешских игр с командой Финляндии. Он отметил, что в воротах сыграет Игорь Шестеркин

— В воротах сыграет Игорь Шестеркин. Мы ищем лучшие сочетания и потому поменяли какие-то звенья, — сказал Кудашов. — Что касается Максима Мамина , который пропустил первую встречу, то сегодня он 13-й нападающий. Он не катался с 8 апреля и ему надо набрать форму.

Первое поражение неприятно, но все отнеслись с пониманием. Все-таки команда собралась за день до Евротура. ( Алексей ШЕВЧЕНКО

Матч Россия — Финляндия состоится сегодня и начнется в 19.15 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры.

Напомним, в первой встрече россияне проиграли шведам со счетом 1:2.