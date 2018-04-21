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Алексей Кудашов: «Шестеркин сыграет с Финляндией»
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Алексей Кудашов: «Шестеркин сыграет с Финляндией» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Тренер сборной России Алексей Кудашов рассказал о подготовке к матчу Чешских игр с командой Финляндии. Он отметил, что в воротах сыграет Игорь Шестеркин.
— В воротах сыграет Игорь Шестеркин. Мы ищем лучшие сочетания и потому поменяли какие-то звенья, — сказал Кудашов. — Что касается Максима Мамина, который пропустил первую встречу, то сегодня он 13-й нападающий. Он не катался с 8 апреля и ему надо набрать форму.
Первое поражение неприятно, но все отнеслись с пониманием. Все-таки команда собралась за день до Евротура. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Матч Россия — Финляндия состоится сегодня и начнется в 19.15 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию игры.
Напомним, в первой встрече россияне проиграли шведам со счетом 1:2.
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