Эксперты назвали отрасли с самыми большими зарплатами в Карелии

Работники сферы добычи полезных ископаемых стали рекордсменами республики по заработкам.

Карелиястат опубликовал свежие данные о доходах жителей республики. В частности, речь в сообщении статистического ведомства зашла о зарплатах жителей Карелии по видам деятельности. Цифры относятся к февралю 2018 года.

Так, самой доходной сферой в республике стала добыча полезных ископаемых. Работники этой отрасли в среднем получали в феврале 72 515 рублей. Также весьма денежной стала работа в сфере финансовой и страховой деятельности. Здесь средняя зарплата была равна 67944 рублям. На третьем месте — производство, передача и распределение электроэнергии. Здесь платили в феврале 52143 рубля.

Немного отстали области «транспортировка и хранение» (49969 рублей) и «государственное управление и обеспечение военной безопасности» (49844 рубля).

Самая малооплачиваемая область — «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». Работникам этой сферы платили в феврале 19729 рублей.

По данным Карелиястата, средняя зарплата в республике в феврале составила 37140 рублей.