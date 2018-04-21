Ещё
Эксперты назвали отрасли с самыми большими зарплатами в Карелии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты назвали отрасли с самыми большими зарплатами в Карелии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Работники сферы добычи полезных ископаемых стали рекордсменами республики по заработкам.
Карелиястат опубликовал свежие данные о доходах жителей республики. В частности, речь в сообщении статистического ведомства зашла о зарплатах жителей Карелии по видам деятельности. Цифры относятся к февралю 2018 года.
Так, самой доходной сферой в республике стала добыча полезных ископаемых. Работники этой отрасли в среднем получали в феврале 72 515 рублей. Также весьма денежной стала работа в сфере финансовой и страховой деятельности. Здесь средняя зарплата была равна 67944 рублям. На третьем месте — производство, передача и распределение электроэнергии. Здесь платили в феврале 52143 рубля.
Немного отстали области «транспортировка и хранение» (49969 рублей) и «государственное управление и обеспечение военной безопасности» (49844 рубля).
Самая малооплачиваемая область — «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания». Работникам этой сферы платили в феврале 19729 рублей.
По данным Карелиястата, средняя зарплата в республике в феврале составила 37140 рублей.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Олег Знарок возглавит ЦСКА, Никитин и Витолиньш станут помощниками? Звезда Comedy Club разгневал уфимцев, сравнив башкирского героя с бандитом Обидные слова стюардессы кардинально изменили жизнь этой женщины
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Реал» поверил в Роналду
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
Дзюба готов отдать миллионы за игру против «Зенита»10
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»17
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение