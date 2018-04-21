Россияне осваиваются в чемпионате Чехии по ралли 2018

Быстрейший российский раллийный экипаж Алексей Лукьянюк Алексей Арнаутов в этом сезоне сражается сразу в двух престижных гоночных сериях. В чемпионате Европы петербуржцы уже выиграли стартовый этап — Ралли Азор 2018 — и лидируют в личном зачёте. А в эти выходные настал черёд второго чемпионата — чемпионата Чехии по ралли 2018.

Гонка под названием Ралли Šumava Klatovy 2018 стартовала в пятницу. Участники проехали шесть спецучастков общей протяжённостью 78 километров. Покрытие трассы традиционное для Чехии — неровный асфальт со множеством кочек. При этом дорога порой сужается до размеров машины и экипаж должен быть предельно аккуратен — любая ошибка может привести к вылету.

На старт ралли вышли 84 экипажа, 18 из которых выступает на автомобилях категории R5 — на таком сражаются и россияне. По итогам первого дня дебютанты Ст. №3 Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов (Ford Fiesta R5) занимают второе место в общем зачёте. Впереди них лишь местные легенды — заводской экипаж команды Skoda Motorsport: Ян Копецки / Павел Дреслер.

Отставание россиян от чехов составляет 37,5 секунды. Оно могло быть и куда меньше, если бы не выключившиеся на ночном спецучастке фары…

На третьем месте первый день завершил экипаж Ст. №2 Вацлав Пех-мл. / Петр Угел (Ford Fiesta R5).

В субботу участники проедут восемь спецучастков общей протяжённостью 83,5 километра.