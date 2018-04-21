Серхио Рамос: «Реал» в хорошем состоянии, надеюсь, сможем насладиться еще одним чемпионством"

Капитан "Реала" Серхио Рамос отметил, что команда находится в хорошей форме и готова установить новый рекорд, выиграв третью Лигу чемпиону подряд. Он также добавил, что сильнейшие соперники у мадридцев еще впереди.

В полуфинале турнира «Реал» сыграет с «Баварией». Матчи пройдут 25 апреля и 1 мая. — У нас есть возможность сыграть в финале Лиги чемпионов и защитить свой титул. Команда в хорошем состоянии, так что надеюсь, мы сможем насладиться еще одним чемпионством, — приводит AS слова Рамоса. — «Реал» обыграл прекрасные команды, но сильнейшие клубы еще впереди. «Бавария» — отличный соперник, с которым мы хорошо знакомы. Надеюсь, удастся сотворить историю.