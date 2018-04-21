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Гендиректор «Шинника»: Команда показала тусклый и апатичный футбол в кубковом матче с «Авангардом»
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Гендиректор «Шинника»: Команда показала тусклый и апатичный футбол в кубковом матче с «Авангардом» 

Советский спорт 1 час назад
— Дмитрий Валентинович, исход кубкового противостояния вызвал большое разочарование у болельщиков…
— Отлично понимаю чувства ярославских поклонников футбола. Это болезненное поражение нашего клуба, и мы, как и болельщики, очень разочарованы результатом. Совсем не такой игры и такого исхода все ждали от этого важнейшего матча в истории «Шинника». Команда показала невыразительный, тусклый и апатичный футбол. Такие матчи так играть нельзя! Вина за это лежит и на руководстве клуба, и на главном тренере, и на футболистах. Сейчас мне в первую очередь хочется принести искренние извинения настоящим фанатам команды и всем жителям Ярославля и области за этот матч, за то, что не смогли оправдать ваших надежд, не смогли осуществить нашу общую мечту играть в финале Кубка России, — сказал Горин.
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