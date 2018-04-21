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«Анжи» — «Урал»: ставка Дмитрия Булыкина с коэффициентом 3.10
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«Анжи» — «Урал»: ставка Дмитрия Булыкина с коэффициентом 3.10 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин сделал прогноз на матч 27-го тура РФПЛ «Анжи» — «Урал».
Ставки: ничья за 3.10, тотал меньше 1,5 мячей за 2.55.
«На своём поле «Анжи» захочет хорошо сыграть и проявить себя. «Урал» будет атаковать, но, скорее всего, так и не сможет распечатать ворота махачкалинцев. Думаю, голов в этой игре будет немного. Вполне возможно, что команды вообще сыграют по нулям», — отметил Дмитрий Булыкин.
Начало матча российской Премьер-Лиги «Анжи» — «Урал» — сегодня, 21 апреля, в 19:00 мск.
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