«Анжи» — «Урал»: ставка Дмитрия Булыкина с коэффициентом 3.10

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин сделал прогноз на матч 27-го тура РФПЛ «Анжи» — «Урал».

Ставки: ничья за 3.10, тотал меньше 1,5 мячей за 2.55.

«На своём поле «Анжи» захочет хорошо сыграть и проявить себя. «Урал» будет атаковать, но, скорее всего, так и не сможет распечатать ворота махачкалинцев. Думаю, голов в этой игре будет немного. Вполне возможно, что команды вообще сыграют по нулям», — отметил Дмитрий Булыкин.

Начало матча российской Премьер-Лиги «Анжи» — «Урал» — сегодня, 21 апреля, в 19:00 мск.