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«Волгарь» одержал волевую победу над «Спартаком-2» в матче ФНЛ
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«Волгарь» одержал волевую победу над «Спартаком-2» в матче ФНЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Спартак-2» на своем поле потерпел поражение от астраханского «Волгаря» в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе победителей дубль оформил Александр Болонин, который дважды реализовал пенальти. Еще один мяч забил Алексей Пустозеров.
У красно-белых авторами голов стали Александр Ломовицкий и Силванус Нимели.
По итогам тура в активе "Спартака" 38 очков. С данным показателем москвичи располагаются на 13-м месте в турнирной таблице ФНЛ. «Волгарь», который имеет в своем активе 42 балла, занял десятую строчку.
ФНЛ. Первый дивизион. 34-й тур "Спартак-2" (Москва) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:3 Голы: 1:0 — Ломовицкий — 18, 1:1 — Болонин — 22 (пен), 2:1 — Нимели — 28, 2:2 — Пустозеров — 54, 2:3 — Болонин — 60 (пен)
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