Курский «Авангард-М» на старте первенства России выиграл у липецкого «Металлурга-М»

В субботу в стартовом матче первенства России по футболу среди любительских команд Третьего дивизиона (зона «Черноземье») курский " Авангард-М" на искусственном поле стадиона «Олимп» в парке КЗТЗ взял верх над «Металлургом-М» из Липецка — 2:0 Матч прошёл с преимуществом хозяев поля, но в первом тайме счёт так и не был открыт. Правда, на 30-й минуте мяч после удара Ильи Кубышкина побывал в воротах липчан, однако судьи из Тулы во главе с Дмитрием Акулининым зафиксировали положение «вне игры» и гол не засчитали. А на 41-й минуте Игорь Иваченков, войдя в штрафную гостей и обыграв по пути двух соперников, сделал передачу Дмитрию Переверзеву, который точно пробил под перекладину. Но путь мячу в ворота преградил голкипер Никита Зеленов, переведя «сферу» на угловой.

Во втором Переверзев ещё трижды наносил точные удары по воротам, но переиграть Зеленова так и не сумел. А на 70-й минуте своё мастерство продемонстрировал вратарь нашей «молодёжки» Андрей Чальцев, парировав опасный удар Матвея Ушакова. К слову, это была единственная в матче комбинация липецкой команды, имевшая логическое завершение. И тут же, на 71-й минуте, подопечные Михаила Некрасова провели ответную атаку, которую, сыграв на добивании, завершил ударом в правый нижний угол Илья Бобрышов , — 1:0. А на 86-й минуте его тезка Кубышкин отлично «выстрелил» метров с 25 и установил окончательный счёт встречи — 2:0 в пользу «Авангарда-М».

Матч следующего второго тура куряне проведут на этом же домашнем стадионе 29 апреля против «Локомотива» из города Лиски Воронежской области.

Олег Столбецов