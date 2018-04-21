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Гаджи Гаджиев: Согласен с Галицким, что РФПЛ интереснее «чемпионата „Баварии“
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Гаджи Гаджиев: Согласен с Галицким, что РФПЛ интереснее «чемпионата „Баварии“ 

Советский спорт 41 минуту назад
— Во-первых по командам: смотрю «Наполи», «Барселону», «Реал», оба «Манчестера», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», — сказал специалист. — Это те команды, за которыми слежу в первую очередь. Если брать по чемпионатам — это Англия, Испания. Несколько меньше — Италия. Чемпионаты Германии и Франции смотрю гораздо реже. Конечно я смотрю за «ПСЖ», когда они играют — тут ведь собраны очень хорошие игроки. И в этом плане можно согласиться с Галицким. В одной из передач «8-16» он высказался что наш чемпионат интереснее, нежели «чемпионат „Баварии“, или же „чемпионат „ПСЖ“. С ним тут можно согласиться: когда идет такой отрыв, и когда нет конкуренции… Когда 5 или 10 туров спустя с начала чемпионата уже становится ясно что „Бавария“ и „ПСЖ“ станут чемпионом — можно ли тут не согласиться с тем, что зрелищность этих чемпионатов ниже? Все-таки интрига борьбы за первое место — это одна из самых главных интриг. Если говорить про Англию, то пусть сейчас там „Манчестер Сити“ и серьезно оторвался от преследователей — все равно про этот чемпионат нельзя сказать, что это „чемпионат Сити“. Смена чемпионов в Англии происходит довольно часто: был „Челси“, сейчас это „Сити“. Подождем следующего года — думаю, что „Манчестер Сити“ будет сложно сохранить свое лидерство.
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