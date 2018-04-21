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Гаджиев: РФПЛ интереснее, чем чемпионаты «Баварии» и ПСЖ
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Гаджиев: РФПЛ интереснее, чем чемпионаты «Баварии» и ПСЖ 

RT на русском 1 час назад
Бывший главный тренер пермского «Амкара» и махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев согласился с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким, заявившим, что Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) смотреть интереснее, чем чемпионаты Германии и Франции.
«Чемпионаты Германии и Франции смотрю гораздо реже. Конечно я смотрю за ПСЖ, когда они играют — тут ведь собраны очень хорошие игроки. И в этом плане можно согласиться с Галицким. В одной из телепередач он высказался, что наш чемпионат интереснее, нежели «чемпионат „Баварии“, или же „чемпионат ПСЖ“. С ним тут можно согласиться: когда идёт такой отрыв, и когда нет конкуренции. Когда пять или десять туров спустя с начала турнира уже становится ясно, что „Бавария“ и ПСЖ станут чемпионом — можно ли тут не согласиться с тем, что зрелищность этих первенств ниже?», — цитирует Гаджиева rusfootball.info.
Тренер отметил, что борьба за первое место — одна из самых главных интриг в чемпионатах.
Ранее полузащитник московского «Динамо» Константин Рауш, который выступал за «Кёльн», сравнил чемпионаты России и Германии по футболу.
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