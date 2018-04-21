Парк футбола чемпионата мира заработал в Самаре

САМАРА, 21 апреля. / ТАСС /. Бывший защитник итальянского «Интера» и сборной Колумбии Иван Кордоба и власти Самарской области открыли в субботу в Самаре Парк футбола чемпионата мира 2018 года.

Парк футбола будет работать 21 и 22 апреля с 12:00 до 20:00 на Куйбышевской площади Самары, которая находится в центре города. Посетители парка смогут поучаствовать в спортивных мастер-классах и играх на открытом воздухе, взять автографы у мировых звезд футбола, сфотографироваться с талисманом чемпионата — волком Забивакой. В парке действуют многочисленные аттракционы, мультимедийные викторины с призами.

С 24 марта по выходным дням на открытых площадках городов чемпионата мира 2018 года открывается фестиваль, посетители которого смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола и чемпионатов мира, развлечься на аттракционах и пообщаться с легендами мирового футбола. Ближайшие фестивали пройдут в Екатеринбурге (29-30 апреля), Казани (5-6 мая), Нижнем Новгороде (12-13 мая), Санкт-Петербурге (19-20 мая) и Калининграде (2-3 июня). В Москве парк откроется на Красной площади и будет работать с 17 июня по 15 июля.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.