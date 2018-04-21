Мутко: правительство РФ удовлетворено темпами продаж билетов на ЧМ

САМАРА, 21 апреля. / ТАСС /. Правительство РФ довольно темпами продаж билетов на матчи чемпионата мира 2018 года по футболу в России. Об этом журналистам сообщил вице— премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

18 апреля стартовал последний этап продажи билетов на чемпионат мира.

"Продажи билетов на чемпионат мира вызывают у нас полное удовлетворение. В среднем 10-15 тысяч болельщиков от каждой страны приобрели билеты", — сказал Мутко.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.