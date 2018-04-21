Михайлович заменит Манчини в «Зените», шведы не хотят видеть Ибрагимовича на ЧМ, Месси собрал в своем отеле лесбиянок: горячие слухи… 

"Евро-Футбол.ру" с особым пристрастием изучил самые горячие слухи недели и представил их вашему вниманию.
"Зенит" пригласит Михайловича
Наставник санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини уже двумя ногами находится в штабе сборной Италии. С вероятностью в 99% Манчини примет «скуадру адзурру» в майских матчах национальной команды. По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио петербургская команда заинтересована в переходе Синиши Михайловича, известного по работе в «Фиорентине», «Милане», «Торино».
На данный момент «сине-бело-голубые» уже ведут переговоры с Михайловичем и его агентами. На днях балканский специалист инкогнито прилетит в Россию для переговоров с людьми из Северной столицы. Кроме того, если Михайлович и «Зенит» всё-таки не сойдутся на приемлемых вариантах, Синиша начнет разговоры о будущем с «Динамо» и «Ростовом».
Михайлович свободен для предложений с января 2018 года, когда он был уволен из штаба «Торино». В многочисленных интервью «Миха» неоднократно заявлял о своем желании работать в России.
Коллеги против Ибрагимовича
Странная ситуация складывается вокруг темы возвращения в сборную Швеции исключительно на матчи чемпионата мира Златана Ибрагимовича. Казалось, что после своего объявления об уходе из «тре крунур» Ибрагимович навсегда расстанется со сборной, но после квалификации команды в финальную стадию Мундиаля многое изменилось. Сам Златан начал в буквальном смысле этого слова напрашиваться на поездку на турнир и теперь уже слово за тренерским штабом команды и коллегами Златана по цеху.
"Конечно же, решение по этому вопросу будет принимать тренер, но все-таки мы пробились на чемпионат мира без Ибрагимовича. У нас хороший коллектив, а он играет в очень индивидуалистичной манере. Его возвращение может стать для команды проблемой, поскольку нам пришлось бы менять системы игры ради того, что угодить одному игроку", — отмечает запасной вратарь сборной Карл-Юхан Юнссон.
Мундиаль в России начнётся 14 июня матчем между командами России и Саудовской Аравией. Сборная Швеции на групповом раунде турнира встретится с Южной Кореей, Германией и Мексикой. Матчи состоятся в Нижнем Новгороде, Сочи и Екатеринбурге.
Вечеринка лесбиянок в отеле Месси
Суперзвезда мирового футбола Лионель Месси приобрёл отель на Ибице. Месси стал владельцем отеля после того, как финансовые консультанты посоветовали ему вложиться в дорогую элитную недвижимость. Капитан сборной Аргентины не стал брезговать и вместе с отелью на Ибице приобрёл пару других гостиниц на испанских островах.
Ранее гостиница Месси пользовалась дурной славой. Известность ей принесли многочисленные эротические вечеринки, участники которых предавались сексу прямо в общественных зонах отеля. 18 октября в гостинице Месси на Ибице состоится новая эротическая вечеринка. Заказ Лионелю поступил от крупнейшей в Европе лесбийской группы, пропагандирующей свободные отношения между женщинами. В личной жизни Лионель придерживается классических принципов. Его супруга Антонелла Рокуццо родила известному игроку «Барселоны» троих сыновей. Малыш Чиро появился на свет совсем недавно.
Луис Энрике станет преемником Венгера в «Арсенале»
Бывший рулевой «Барселоны» Луис Энрике собирается принять лондонский «Арсенал» после отставки Арсена Венгера. По информации The Independent испанский тренер состоит в отличных отношениях со спортивным директором лондонского «Арсенала», который ранее трудился с Энрике в составе «Барселоны». Луис Энрике хочет получать в столице Великобритании не менее той суммы, которую сегодня получает Венгер.
Напомним, что 20 апреля Венгер объявил об уходе с должности главного тренера «Арсенала», где он трудился с 1996 года. Под руководством Венгера «пушкари» трижды становились сильнейшими в Англии, семь раз выигрывали Кубок страны и Суперкубок Англии.
Луис Энрике возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 годы. С ним каталонцы дважды выиграли чемпионат Испании, трижды — Кубок Испании и ещё один раз «сине-гранатовые» добились с Энрике победы в финале турнира.
Погба вернётся в Италию, но в состав «Милана»
Один из самых громких трансферов лета 2018 года состоится с участием Поля Погба и «Милана». Полузащитник сборной Франции, не попадающий в состав манкунианцев во второй части клубного сезона, не хочет больше терпеть поведение Жозе Моуринью. По информации итальянских СМИ, главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо получил добро от руководства клуба на совершение 3-4 крупных сделок. Одной из них станет переход Поля Погба. Согласно другой точки зрения Погба вернётся в Италию, но в свой прежний клуб «Ювентус».