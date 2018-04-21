Михайлович заменит Манчини в «Зените», шведы не хотят видеть Ибрагимовича на ЧМ, Месси собрал в своем отеле лесбиянок: горячие слухи…

"Евро-Футбол.ру" с особым пристрастием изучил самые горячие слухи недели и представил их вашему вниманию.

Наставник санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини уже двумя ногами находится в штабе сборной Италии. С вероятностью в 99% Манчини примет «скуадру адзурру» в майских матчах национальной команды. По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио петербургская команда заинтересована в переходе Синиши Михайловича, известного по работе в «Фиорентине», «Милане», «Торино».

На данный момент «сине-бело-голубые» уже ведут переговоры с Михайловичем и его агентами. На днях балканский специалист инкогнито прилетит в Россию для переговоров с людьми из Северной столицы. Кроме того, если Михайлович и «Зенит» всё-таки не сойдутся на приемлемых вариантах, Синиша начнет разговоры о будущем с «Динамо» и «Ростовом».

Михайлович свободен для предложений с января 2018 года, когда он был уволен из штаба «Торино». В многочисленных интервью «Миха» неоднократно заявлял о своем желании работать в России.

Коллеги против Ибрагимовича

Странная ситуация складывается вокруг темы возвращения в сборную Швеции исключительно на матчи чемпионата мира Златана Ибрагимовича. Казалось, что после своего объявления об уходе из «тре крунур» Ибрагимович навсегда расстанется со сборной, но после квалификации команды в финальную стадию Мундиаля многое изменилось. Сам Златан начал в буквальном смысле этого слова напрашиваться на поездку на турнир и теперь уже слово за тренерским штабом команды и коллегами Златана по цеху.

"Конечно же, решение по этому вопросу будет принимать тренер, но все-таки мы пробились на чемпионат мира без Ибрагимовича. У нас хороший коллектив, а он играет в очень индивидуалистичной манере. Его возвращение может стать для команды проблемой, поскольку нам пришлось бы менять системы игры ради того, что угодить одному игроку", — отмечает запасной вратарь сборной Карл-Юхан Юнссон

Мундиаль в России начнётся 14 июня матчем между командами России и Саудовской Аравией. Сборная Швеции на групповом раунде турнира встретится с Южной Кореей, Германией и Мексикой. Матчи состоятся в Нижнем Новгороде, Сочи и Екатеринбурге.

Вечеринка лесбиянок в отеле Месси

Суперзвезда мирового футбола Лионель Месси приобрёл отель на Ибице. Месси стал владельцем отеля после того, как финансовые консультанты посоветовали ему вложиться в дорогую элитную недвижимость. Капитан сборной Аргентины не стал брезговать и вместе с отелью на Ибице приобрёл пару других гостиниц на испанских островах.

Ранее гостиница Месси пользовалась дурной славой. Известность ей принесли многочисленные эротические вечеринки, участники которых предавались сексу прямо в общественных зонах отеля. 18 октября в гостинице Месси на Ибице состоится новая эротическая вечеринка. Заказ Лионелю поступил от крупнейшей в Европе лесбийской группы, пропагандирующей свободные отношения между женщинами. В личной жизни Лионель придерживается классических принципов. Его супруга Антонелла Рокуццо родила известному игроку «Барселоны» троих сыновей. Малыш Чиро появился на свет совсем недавно.

Бывший рулевой «Барселоны» Луис Энрике собирается принять лондонский «Арсенал» после отставки Арсена Венгера. По информации The Independent испанский тренер состоит в отличных отношениях со спортивным директором лондонского «Арсенала», который ранее трудился с Энрике в составе «Барселоны». Луис Энрике хочет получать в столице Великобритании не менее той суммы, которую сегодня получает Венгер.

Напомним, что 20 апреля Венгер объявил об уходе с должности главного тренера «Арсенала», где он трудился с 1996 года. Под руководством Венгера «пушкари» трижды становились сильнейшими в Англии, семь раз выигрывали Кубок страны и Суперкубок Англии.

Луис Энрике возглавлял «Барселону» с 2014 по 2017 годы. С ним каталонцы дважды выиграли чемпионат Испании, трижды — Кубок Испании и ещё один раз «сине-гранатовые» добились с Энрике победы в финале турнира.

Погба вернётся в Италию, но в состав «Милана»

Один из самых громких трансферов лета 2018 года состоится с участием Поля Погба и «Милана». Полузащитник сборной Франции, не попадающий в состав манкунианцев во второй части клубного сезона, не хочет больше терпеть поведение Жозе Моуринью. По информации итальянских СМИ, главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо получил добро от руководства клуба на совершение 3-4 крупных сделок. Одной из них станет переход Поля Погба. Согласно другой точки зрения Погба вернётся в Италию, но в свой прежний клуб «Ювентус».