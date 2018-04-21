Экс-футболист «Спартака» Мовсисян дисквалифицирован за удар соперника в дебютном матче за «Юргорден» 

Бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Юра Мовсисян получил дисквалификацию за удар соперника головой в своём дебютном матче за «Юргорден» в чемпионате Швеции.
Об этом сообщает официальный сайт шведского клуба.
Инцидент произошёл в концовке встречи с АКИ, который состоялся 15 апреля. Мовсисян нанёс удар головой защитнику соперников Даниэлю Сундгрену в лоб и получил красную карточку. Форвард был вынужден пропустить следующий матч первенства с «Мальмё».
Отметается, что дисциплинарный комитет чемпионата Швеции отстранил Мовсисяна ещё на одну игру. Таким образом, он пропустит поединок с «Эльфсборгом».
Армянский футболист перебрался в «Юргорден» из американского «Реала Солт-Лейк» в марте на правах аренды.
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