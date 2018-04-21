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Экс-игрок «Спартака» дисквалифицирован после дебюта в чемпионате Швеции
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Экс-игрок «Спартака» дисквалифицирован после дебюта в чемпионате Швеции 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий шведского «Юргордена» Юра Мовсисян получил двухматчевую дисквалификацию за удар соперника головой в матче национального первенства, передает "Советский спорт".
Случай произошел во время игры 3-го тура чемпионата Швеции между АКИ и «Юргорденом». В концовке встречи Мовсисян лбом «боднул» игрока команды соперника, в результате чего тот упал на газон. Главный арбитр матча показал армянину прямую красную карточку.
Из-за этого Мовсисян пропустил игру следующего тура против «Мальме». Кроме того, дисциплинарный комитет шведского футбола принял решение наказать форварда дисквалификацией еще на один матч. Таким образом, Мовсисян пропустит встречу против «Эльфсборга».
30-летний армянский нападающий провел свой дебютный матч в составе «Юргордена», за который он выступает на правах аренды. Права на футболиста принадлежат американскому клубу МЛС «Реал Солт-Лейк».
Мовсисян известен по выступлениям за российские «Краснодар» и московский "Спартак".
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