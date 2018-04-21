Мутко не нашел нарушений в организации матча на новом стадионе в Саранске

Вице-премьер России Виталий Мутко оценил уровень организации первого тестового матча на стадионе «Мордовия-Арена». В рамках 20-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) зоны «Урал-Поволжье» «Мордовия» принимала «Зенит-Ижевск». "В целом я считаю, что республика достойно подготовилась и провела тестовый матч. Сегодня все службы были протестированы. Серьезных замечаний у нас нет. Выгрузка стадиона была оперативной. И в целом город тестировал некие схемы движения здесь, план доставки зрителей. Мне кажется, что все сработало", — цитирует Мутко ТАСС "Мордовия Арена", которая вмещает 45 тысяч зрителей, примет матчи чемпионата мира по футболу. Летом 2018 года на стадионе в Саранске пройдут игры группового этапа: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня), Панама — Тунис (28 июня). Ранее сообщалось, что «Мордовия» дома сыграла вничью с «Зенитом-Ижевском».