Мутко: проведём ещё много тренировок по пожарной безопасности на стадионах ЧМ 

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о системах пожарной безопасности на стадионах чемпионата мира — 2018.
«Инженерные и пожарные системы в системе стадиона играют исключительную роль. Не надо никаких дополнительных проверок. Стадионы просто не будут введены в строй, если не будут соответствовать пожарным требованиям. Пожарные системы — одни из главных. Они все должны быть испытаны и апробированы.
На каждом стадионе требования пожарной безопасности есть. Мы ещё проведём много тренировок на эту тему. 25 мая мы всю инфраструктуру закрываем, передаём в Оргкомитет. С 1 июня вводится режим. Поэтому наша задача с 31 мая до первого матча провести все тренировки и учения. Главное, чтобы люди, которые управляют стадионами, были готовы», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.