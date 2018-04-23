Мутко: проведём ещё много тренировок по пожарной безопасности на стадионах ЧМ

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о системах пожарной безопасности на стадионах чемпионата мира — 2018.

«Инженерные и пожарные системы в системе стадиона играют исключительную роль. Не надо никаких дополнительных проверок. Стадионы просто не будут введены в строй, если не будут соответствовать пожарным требованиям. Пожарные системы — одни из главных. Они все должны быть испытаны и апробированы.