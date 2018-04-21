Мутко: строительные работы на стадионе «Самара-Арена» практически завершены

САМАРА, 21 апреля. / ТАСС /. Строительные работы на футбольном стадионе чемпионата мира 2018 года «Самара-Арена» практически завершены, осталась неделя для благоустройства. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко

Строительство на арене шло с отставанием от графика.

"Безусловно, мы находимся в самой активной стадии подготовки к чемпионату мира. Можно сказать, что она начинается с тестовыми матчами, запускается инфраструктура. На сегодняшний день практически все работы на «Самаре-Арене» завершены, через неделю первый тестовый матч, с чем я поздравляю и болельщиков «Крыльев Советов», и жителей региона. Хочется пожелать стадиону долгой жизни, чтобы здесь в будущем играли «Крылья Советов».

"В течение недели предстоит еще много работы. Она связана с уборкой, маркировкой, навигацией на стадионе, запуском систем благоустройства, звука, света, видеонаблюдения. График работ достаточно напряженный, но в целом можно сказать, что арена готова", — добавил вице— премьер РФ.

Первый тестовый матч на самарской арене запланирован на 28 апреля.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста— Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.