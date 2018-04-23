Виталий Мутко и Дмитрий Азаров оценили готовность «Самара Арены» к матчам

Сейчас на стадионе завершается монтаж газона и благоустройство прилегающей территории. 28 апреля самарские «Крылья Советов» сыграют первый матч на новой арене с воронежским «Факелом», а 6 мая — с «Кубанью» из Краснодара. Игры станут тестовыми мероприятиями в преддверии ЧМ-2018. Матч с воронежцами смогут увидеть 10-15 тысяч зрителей, вторая игра, 6 мая, пройдет с максимальной загрузкой стадиона — 45 тысяч человек.

Виталий Мутко и Дмитрий Азаров оценили готовность стадиона к предстоящим матчам. Вице-премьер и глава региона осмотрели микст-зону, раздевалки команд, технические помещения. Виталий Мутко проверил и состояние газона, а также удобство кресел для зрителей. Также он провел совещание по подготовке арены к первому тестовому матчу. В целом у заместителя председателя правительства РФ вопросов к главному спортивному объекту Самары не возникло.

«Мы сейчас находимся в самой активной фазе подготовки к чемпионату мира по футболу. По сути дела, чемпионат уже начался — проводятся первые тестовые матчи, запускается вся инфраструктура», — отметил Виталий Мутко.

Он подчеркнул, что на «Самара Арене» практически полностью завершены все работы, на следующей неделе пройдет первый матч. Впереди, по словам вице-премьера, неделя интенсивной работы, связанной с уборкой, маркировкой, установкой навигации на стадионе, запуском всех слаботочных систем, отладкой звука и света. «Напряженной работы еще достаточно, но в целом объект практически готов. Основные тревоги, связанные с укладкой газона, сняты», — заявил Виталий Мутко.

Он добавил, что оргкомитет по подготовке к ЧМ-2018 тщательно изучит все замечания, поступившие от зрителей по итогам первого тестового матча.

Дмитрий Азаров сообщил, что для приема замечаний и предложений от болельщиков в Самаре на следующей неделе заработает колл-центр: «Учтем абсолютно все замечания. Мы делаем все, чтобы у нас получился большой футбольный праздник, а каждый болельщик, приехавший к нам в город, чувствовал себя также комфортно, как дома».

Оценивая уровень готовности стадиона, Дмитрий Азаров подчеркнул, что «Самара Арена» практически готова для проведения первого футбольного матча.

«Самара Арена» точно будет претендовать на вхождение в тройку лучших стадионов страны. Этот стадион имеет очень большие перспективы, помимо футбола, здесь можно развивать множество направлений. Например, фитнес-клубы, детские секции. Мне он нравится еще и своим расположением, здесь можно создать спортивный центр города», — резюмировал Виталий Мутко.