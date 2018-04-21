Не ищите женщину. Болельщики ЧМ в России — перед лицом новой опасности

Британия обнаружила новое оружие Кремля. Это никакой не газ и не жидкость, а что-то посильнее, что может принести душевные муки, коня на скаку остановить и в горящую избу войти. Как считает британский эксперт по безопасности и разведке Энтони Глис, шансов у английской команды и так немного, а если бы они и были, русские все равно бы помешали — с помощью женщин.

Если игроки начнут нормально играть, российские красавицы их сразу же соблазнят — и лишат воли к победе. Глис говорит, что все, даже в правительстве, знают о том, что от русских женщин лучше держаться подальше.

Может, кстати, поэтому российская сборная никак не добьется высот? Слишком много вокруг красивых женщин.

Британский таблоид уже пугает читателей коллажами с женскими ногами, озадаченным футболистом и улыбающимся Путиным — по версии газеты, именно он расставляет «медовые ловушки».

Да, в подвалах Кремля есть специальная тренировочная база, где жительницы всех городов, принимающих чемпионат мира, проходят спецподготовку и учатся соблазнять иностранных футболистов. Раньше на картошку все ездили, а теперь есть задания поважнее.

Натовские солдаты уже испытали на себе это важнейшее оружие. В Эстонии русские женщины мешали им нормально служить родине. Даже несмотря на то, что вновь прибывших солдат сразу инструктировали: если ты сам понимаешь, что с виду ты не очень, но красивая девушка проявляет к тебе интерес — остерегайся!

Судя по западному информационному фону, где одной из главных тем стали домогательства, порой европейцы и американцы просто не могут сдержать душевный порыв, когда видят красивую девушку. Но виноват все равно Кремль, который пользуется слабостями честных солдат.

Впрочем, думаю, многие болельщики не были бы против такого оружия: пусть, дескать, белокурые красавицы испытают меня на прочность. Так что эта страшилка оказалась самой нестрашной — пока наших гостей не пугают ни угрозы терактов, ни напряженность в отношениях Запада с Россией, ни даже российские правила продажи нижнего белья (да, запретом на дешевую синтетику британцев тоже уже на полном серьезе пугали).

Ведь многие уже съездили к нам на Кубок конфедераций, где, вопреки ожиданиям британской прессы, даже подраться толком не смогли — как-то уж слишком прилично все получилось.

А сейчас фанатам предоставляется еще одна возможность и поболеть за своих, и посмотреть нашу страну — причем по упрощенным правилам въезда. Ну кто же от этого откажется, какими бы опасными ни были наши девушки.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!