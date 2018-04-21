Виталий Мутко: Реализация билетов на ЧМ-2018 вызывает полное удовлетворение

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что темпы реализации билетов на чемпионат мира по футболу в России вызывают полное удовлетворение.

"Реализация билетов на чемпионат мира вызывает у нас полное удовлетворение. В среднем 10-15 тысяч человек от каждой страны купили билеты. Для всех болельщиков будут созданы все условия. Мы проделали огромную работу. Мы открыты для всех — добро пожаловать в Россию", — сказал Мутко.

Последний этап продаж билетов стартовал 18 апреля и продлится до 15 июля. В рамках данного периода болельщики смогут приобретать билеты онлайн (при условии их наличия) в режиме реального времени и в порядке живой очереди.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.