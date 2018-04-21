Ник Бонино: Мы обязаны доводить такие поединки до победы

— У нас было преимущество в счете за четыре минуты до окончания третьего периода в матче, в котором можно было завершить всю серию. Мы обязаны доводить такие поединки до победы.

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Мы разберем наши действия в субботу, сделаем выводы и настроимся на игру во враждебной обстановке, против команды, которой уже некуда отступать, и сыграем правильно, — передает слова Бонино официальный сайт НХЛ.

Отметим, что «Эвеланш» сравнял счет на 56-й минуте встречи, а за 1:28 до конца третьего периода нападающий «Колорадо» Свен Андригетто забил победный гол.

Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Предаторз». Следующий матч состоится в Денвере в воскресенье в 02:00 по московскому времени.