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Ник Бонино: Мы обязаны доводить такие поединки до победы
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Ник Бонино: Мы обязаны доводить такие поединки до победы 

Советский спорт 30 минут назад
Фото: Чемпионат.com
— У нас было преимущество в счете за четыре минуты до окончания третьего периода в матче, в котором можно было завершить всю серию. Мы обязаны доводить такие поединки до победы.
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Мы разберем наши действия в субботу, сделаем выводы и настроимся на игру во враждебной обстановке, против команды, которой уже некуда отступать, и сыграем правильно, — передает слова Бонино официальный сайт НХЛ.
Отметим, что «Эвеланш» сравнял счет на 56-й минуте встречи, а за 1:28 до конца третьего периода нападающий «Колорадо» Свен Андригетто забил победный гол.
Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Предаторз». Следующий матч состоится в Денвере в воскресенье в 02:00 по московскому времени.
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