Мутко: ЧМ-2018 не для депутатов и лидеров стран, футбол надо уводить от политики

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением о том, что некоторые высокопоставленные лица не поедут в Россию на чемпионат мира — 2018 из-за политической ситуации.

«Что касается бойкота политиков, то чемпионат мира — это проект ФИФА. Футбол — народный вид спорта. Турнир проводится не для депутатов и лидеров стран, а для любителей и поклонников футбола. Для нас главная забота — сборные и болельщики. А считать лица государств — это их дело. Спорт и футбол надо уводить от политики. Футбол должен мирить людей, снимать разногласия, границы. Это сущность спорта.

У футбола огромный потенциал, реализация билетов на данный момент вызывает у нас полное удовлетворение. Продано более 1,5 млн билетов. Причём в лидерах болельщики США, Мексики, Германии, Аргентины. Мы ждём болельщиков. Россия от всего сердца готовила этот турнир. Мы перешли к операционной деятельности — волонтёры, тестовые матчи, открыли аэропорты. В Самаре теперь прекрасный аэропорт, сообщение с центром города. Чемпионат мира дал толчок к развитию. Мы открыты для всех тех, кто любит футбол. Добро пожаловать в Россию!» — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Денис Целых.