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«У них было больше времени на подготовку»: осужденные оказались умнее архангельских журналистов
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«У них было больше времени на подготовку»: осужденные оказались умнее архангельских журналистов 

29.ru 28 минут назад
Фото: 29.ru
В субботу, 21 апреля, интеллектуальная игра прошла в исправительной колонии № 1 на Пирсах. Впервые команда строгого режима встретилась с журналистами и студентками журфака САФУ. Результат брейн-ринга оказался неожиданным, осужденные обыграли девушек во всех четырех раундах, набрав 30 баллов. Для сравнения — сотрудники архангельских СМИ сумели набрать только 24 очка.
«Всегда готовы дать отыграться», — осужденные своей победе, конечно, обрадовались
— У нас просто больше времени было на подготовку, здесь много читаем, — смеется капитан команды осужденных Николай Чуркин. — У нас, кстати, в команде только один человек с высшим образованием, и это не я. У меня среднее техническое образование, специальность — токарь-фрезеровщик.
Девушки с журфака немного растерялись в непривычной атмосфере
Без подарков не ушел никто: все команды получили дипломы и призы. Такие игры проходят во многих колониях России: например, в тверской ИК-1 журналисты также проиграли осужденным, но дело было в 2015-м. Уже в этом году прославилась ИК-10 в Твери — за победу в брейн-ринге осужденные колонии получили в подарок по пакету с продуктами.
Такие деревянные сувениры получила каждая участница
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