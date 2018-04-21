«У них было больше времени на подготовку»: осужденные оказались умнее архангельских журналистов

В субботу, 21 апреля, интеллектуальная игра прошла в исправительной колонии № 1 на Пирсах. Впервые команда строгого режима встретилась с журналистами и студентками журфака САФУ. Результат брейн-ринга оказался неожиданным, осужденные обыграли девушек во всех четырех раундах, набрав 30 баллов. Для сравнения — сотрудники архангельских СМИ сумели набрать только 24 очка.

«Всегда готовы дать отыграться», — осужденные своей победе, конечно, обрадовались

— У нас просто больше времени было на подготовку, здесь много читаем, — смеется капитан команды осужденных Николай Чуркин. — У нас, кстати, в команде только один человек с высшим образованием, и это не я. У меня среднее техническое образование, специальность — токарь-фрезеровщик.

Девушки с журфака немного растерялись в непривычной атмосфере

Без подарков не ушел никто: все команды получили дипломы и призы. Такие игры проходят во многих колониях России: например, в тверской ИК-1 журналисты также проиграли осужденным, но дело было в 2015-м. Уже в этом году прославилась ИК-10 в Твери — за победу в брейн-ринге осужденные колонии получили в подарок по пакету с продуктами.

Такие деревянные сувениры получила каждая участница