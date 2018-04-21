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«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в молодежном первенстве
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«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в молодежном первенстве 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в 27-м туре молодежного первенства чемпионата России — 2:2. Железнодорожники поднялись на четвертое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. Уфимцы остались на 8-й строчке.
В других встречах "Зенит" разгромил «Арсенал» — 3:0, а «Рубин» победил «Ростов» — 3:2.
Молодежные команды
27-й тур  "Локомотив" (Москва)  — «Уфа» — 2:2 (2:1)
Голы: Глушков, 24 (1:0). Дивеев, 32 (1:1). Натхо, 44 (2:1). Кутлусурин, 48 (2:2).
Судья: Федулеев (Пенза).
21 апреля. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
"Арсенал" (Тула) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (0:2)
Голы: Анисимов, 26 (0:1). Воробьев, 40 (0:2). Бойцов, 90+3 (0:3). Удаление: Ивакин (Арсенал Т — мол.), 25.
Судья: Харин (Вологда).
21 апреля. Тула. Стадион «ДЮСШ Арсенал».
"Рубин" (Казань)  — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:2 (1:0)
Голы: Яковлев, 34 (1:0). Крюков, 56 (1:1). Голдобин, 66 (2:1). Петров, 84 (2:2). Снежкин, 88 (3:2).
Судья: Карасев (Псков).
21 апреля. Казань. Стадион «Рубин».
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