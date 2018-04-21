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Антон Миранчук: Мы на шесть очков обходим «Спартак» — нет смысла грустить
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Антон Миранчук: Мы на шесть очков обходим «Спартак» — нет смысла грустить 

Советский спорт 1 час назад
— Я не очень люблю о таком говорить заранее, на самом деле. Это еще из детства осталось. Надо сначала сделать что-то и только потом радоваться. Пока схема примерно следующая: есть ближайший матч, и мы должны успешно его провести, — и так до окончания чемпионата. Прошлый, против «Ахмата», мы сыграли 0:0 — не самый лучший результат. При этом у нас на тренировках особая атмосфера, у всех позитивные эмоции: шутим, улыбаемся, есть и свои подколы. Мне кажется, это правильно. Мы на шесть очков обходим «Спартак» — так что нет смысла грустить, все по-прежнему в наших руках, — сказал Миранчук.
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