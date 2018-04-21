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Антон Миранчук: «У „Спартака“ нелегкий период. Желаю ребятам сил»
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Антон Миранчук: «У „Спартака“ нелегкий период. Желаю ребятам сил» 

SPORT24.ru 30 минут назад
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал об атмосфере в команде, лидирующей в чемпионате России за четыре тура до конца сезона с отрывом в шесть очков от занимающего второе место ”Спартака”.
«Чемпионское настроение? Я не очень люблю о таком говорить заранее, на самом деле. Это еще из детства осталось. Надо сначала сделать что-то и только потом радоваться. Пока схема примерно следующая: есть ближайший матч, и мы должны успешно его провести, — и так до окончания чемпионата. Прошлый, против «Ахмата», мы сыграли 0:0 — не самый лучший результат. При этом у нас на тренировках особая атмосфера, у всех позитивные эмоции: шутим, улыбаемся, есть и свои подколы. Мне кажется, это правильно. Мы на шесть очков обходим «Спартак» — так что нет смысла грустить, все по-прежнему в наших руках.
”Спартак” в Кубке России не смог обыграть «Тосно»? Я игру не смотрел, у нас был параллельный матч, так что видел в повторе только некоторые моменты с серии пенальти. Но что сказать: сейчас, наверное, нелегкий период у «Спартака», у нас тоже такие бывали. Желаю ребятам сил», — цитирует Антона.
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