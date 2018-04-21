Хомуха: «Зенит» покинули те, кто ставил личные интересы выше клубных

«Прежде всего, они играют в клубе с историей, высокими амбициями. Каждый дорожит своим местом в команде. В приоритете всегда именно это, а не отношения с наставником. Футболисты тоже прагматичные люди и понимают, что те, кто ставил свои интересы выше общекомандных, уже покинули Санкт-Петербург. Не думаю, что кому-то придёт в голову заниматься ерундой», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом RT.

Ранее прокомментировал назначение арбитра из Санкт-Петербурга на матч ЦСКА с «Краснодаром» перед встречей с «Зенитом».