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Хомуха: «Зенит» покинули те, кто ставил личные интересы выше клубных
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Хомуха: «Зенит» покинули те, кто ставил личные интересы выше клубных 

RT на русском 29 минут назад
Бывший главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о взаимоотношениях футболистов «Зенита» с главным тренером команды Роберто Манчини, который неоднократно жаловался на отсутствие глубины состава.
«Прежде всего, они играют в клубе с историей, высокими амбициями. Каждый дорожит своим местом в команде. В приоритете всегда именно это, а не отношения с наставником. Футболисты тоже прагматичные люди и понимают, что те, кто ставил свои интересы выше общекомандных, уже покинули Санкт-Петербург. Не думаю, что кому-то придёт в голову заниматься ерундой», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом RT.
Ранее прокомментировал назначение арбитра из Санкт-Петербурга на матч ЦСКА с «Краснодаром» перед встречей с «Зенитом».
RT на русском: последние новости
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