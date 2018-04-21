Сакки: «Наполи» играет в мировой футбол, но победить «Ювентус» они смогут только в том случае, если им удастся его показать"

Экс-тренер сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал предстоящую игру между «Ювентусом» и «Наполи».

"Нас ждёт битва, где с одной стороны клуб с финансовой мощью, переманивший у «Наполи» лучшего их футболиста, сильным составом и талантливым тренером. С другой стороны находится «Наполи», у которого нет богатой истории или возможностей «Ювентуса». Но то, что сделал Сарри в Неаполе — шедевр. Он привил им свой стиль игры и продолжает делать что-то необыкновенное.

Все игроки «Наполи» стали сильнее. Будучи скоростной командой, они смогли сократить отставание от команды с 40-милионными футболистами в запасе до четырёх очков. «Наполи» играет в мировой футбол, но победить они смогут только в том случае, если им удастся его показать" — приводит слова Сакки Football Italia.