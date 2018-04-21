Ещё
Сакки: «Наполи» играет в мировой футбол, но победить «Ювентус» они смогут только в том случае, если им удастся его показать"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сакки: «Наполи» играет в мировой футбол, но победить «Ювентус» они смогут только в том случае, если им удастся его показать" 

Soccer News 24 минуты назад
Фото: Soccer News
Экс-тренер сборной Италии Арриго Сакки прокомментировал предстоящую игру между «Ювентусом» и «Наполи».
"Нас ждёт битва, где с одной стороны клуб с финансовой мощью, переманивший у «Наполи» лучшего их футболиста, сильным составом и талантливым тренером. С другой стороны находится «Наполи», у которого нет богатой истории или возможностей «Ювентуса». Но то, что сделал Сарри в Неаполе — шедевр. Он привил им свой стиль игры и продолжает делать что-то необыкновенное.
Все игроки «Наполи» стали сильнее. Будучи скоростной командой, они смогли сократить отставание от команды с 40-милионными футболистами в запасе до четырёх очков. «Наполи» играет в мировой футбол, но победить они смогут только в том случае, если им удастся его показать" — приводит слова Сакки Football Italia.
Soccer News: последние новости
Менхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Вольфсбург" Луис Энрике в случае подписания контракта с "Арсеналом", хочет видеть в команде Месси Кержаков сделал выбор между Месси и Роналду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Реал» поверил в Роналду
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
Дзюба готов отдать миллионы за игру против «Зенита»10
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»17
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение