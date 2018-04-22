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Аналитики: «Челси» победит «Саутгемптон» и выйдет в финал Кубка Англии
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Аналитики: «Челси» победит «Саутгемптон» и выйдет в финал Кубка Англии 

Чемпионат.com 12 минут назад
Букмекеры назвали фаворита полуфинального матча Кубка Англии «Челси» — «Саутгемптон», который состоится сегодня, 22 апреля. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Букмекеры склоняются к победе «Челси» и предлагают поставить на номинальных хозяев за 1.45. Шансы «Саутгемптона» на победу оценены коэффициентом 7.00. Поставить на ничью после 90 минут можно за 4.50.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.75, а на ТМ 2,5 гола — за 2.00.
Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.95.
Самые вероятные авторы голов — Оливье Жиру, Альваро Мората и Эден Азар (по 2.10). Коэффициент на проход «Челси» — 1.22, а «Саутгемптона» — 4.00.
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