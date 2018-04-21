«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: котировки на полуфинальный матч Кубка Англии

Букмекеры назвали фаворита полуфинального матча Кубка Англии « Манчестер Юнайтед » — «Тоттенхэм Хотспур», который состоится сегодня, 21 апреля на стадионе «Уэмбли». Начало встречи запланировано на 19:15 по московскому времени. Букмекеры предлагают поставить на номинальных хозяев за 3.25. Шансы «Тоттенхэма» на победу оценены коэффициентом 2.30. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.40. По мнению аналитиков, матч не получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.91, а на ТМ 2,5 гола — за 1.83. Сделать ставку на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, предлагается за 1.75. Самые вероятные авторы голов — Гарри Кейн (1.90) и Фернандо Льоренте (2.50).

Коэффициент на проход «Манчестер Юнайтед» — 2.30, а на проход «Тоттенхэм Хотспур» — 1.57.

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