Земан призвал коммунистов покаяться

Президент Чехии Милош Земан , выступая на съезде Коммунистической партии , призвал ее членов к покаянию за те преступления, которые были совершены в годы социализма.

Земан напомнил о жертвах коммунистического режима 1948-1989 годов и сказал, что Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) необходимо проанализировать свое прошлое, чего она до сих пор не сделала. Президент отметил, что покаяние — «это переход к нормальной жизни».

Он отметил, что в будущем хотел бы говорить о КПЧМ как о демократической партии. И сегодня желает, «чтобы мир двигался влево, но для этого требуется много работы».