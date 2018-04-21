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Земан призвал коммунистов покаяться
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Земан призвал коммунистов покаяться 

Вести.Ru 20 минут назад
Президент Чехии Милош Земан, выступая на съезде Коммунистической партии, призвал ее членов к покаянию за те преступления, которые были совершены в годы социализма.
Земан напомнил о жертвах коммунистического режима 1948-1989 годов и сказал, что Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) необходимо проанализировать свое прошлое, чего она до сих пор не сделала. Президент отметил, что покаяние — «это переход к нормальной жизни».
Он отметил, что в будущем хотел бы говорить о КПЧМ как о демократической партии. И сегодня желает, «чтобы мир двигался влево, но для этого требуется много работы».
Политик посетил съезд компартии впервые за 29 лет, прошедших после «бархатной революции», свергнувшей социализм. Земан вступил в компартию во время «Пражской весны» 1968 года, однако спустя два года его исключили «за воззрения, идущие вразрез с коммунистической идеологией», передает РИА Новости.
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