Хомуха поделился мнением о моральном состоянии Глушакова после поражения от «Тосно» в полуфинале Кубка России

Бывший главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о том, стоит ли главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере выпускать на поле в матче с «Амкаром» полузащитника Дениса Глушакова , учитывая моральное состояние игрока.

«Глушаков — капитан и лидер коллектива. Именно он должен показать на личном примере, как нужно справляться с такими ситуациями. Если он найдёт внутренние резервы и возможность проявить себя в ближайшем матче, то продемонстрирует свой характер и то, что ему дорого место в команде», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом RT.