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Хомуха поделился мнением о моральном состоянии Глушакова после поражения от «Тосно» в полуфинале Кубка России
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Хомуха поделился мнением о моральном состоянии Глушакова после поражения от «Тосно» в полуфинале Кубка России 

RT на русском 16 минут назад
Бывший главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о том, стоит ли главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере выпускать на поле в матче с «Амкаром» полузащитника Дениса Глушакова, учитывая моральное состояние игрока.
«Глушаков — капитан и лидер коллектива. Именно он должен показать на личном примере, как нужно справляться с такими ситуациями. Если он найдёт внутренние резервы и возможность проявить себя в ближайшем матче, то продемонстрирует свой характер и то, что ему дорого место в команде», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом RT.
Ранее он заявил, что «Зенит» покинули те, кто ставил личные интересы выше клубных.
RT на русском: последние новости
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