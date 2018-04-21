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Мутко: «Завершены все строительные работы на стадионе ЧМ-2018 в Самаре»
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Мутко: «Завершены все строительные работы на стадионе ЧМ-2018 в Самаре» 

SPORT24.ru 18 минут назад
Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил журналистам, что все строительные работы на арене в Самаре, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, завершены. Мутко отметил, что осталась неделя работ по уборке, запуску систем, благоустройству территории.
”Сегодня могу с уверенностью, что все строительные работы в Самаре завершены. 28 апреля нас ждет первый тестовый матч, который пройдет в определенном режиме — в неполной заполняемости. Сейчас осталась еще неделя работ, связанных с уборкой, навигацией, запуском систем, благоустройством территории”, — цитирует Мутко.
Первый тестовый матч в Самаре, где пройдут шесть игр чемпионата мира, состоится 28 апреля. На поле в рамках 35-го тура ФНЛ встретятся местные «Крылья Советов» и воронежский «Факел».
”Много напряженных вопросов было по полю, но все тревоги по поводу поля сняты. «Крылья» борются за право участия в РФПЛ, желаю им удачи, чтобы они играли на таком замечательном стадионе. Будем учитывать все замечания после тестового матча. Самара проделала большую работу”, — добавил Мутко.
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