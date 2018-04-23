В парке дворца Ольденбургских под Воронежем появится современный сад с фонтаном 

К реализации проекта приступят в 2019 году. На территории Нижнего парка дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони создадут новый современный сад с фонтаном. Об этом глава региона Александр Гусев сообщил в ходе экосубботника 21 апреля. К реализации проекта планируют приступить в 2019 года. Концепция проектирования озеленения и благоустройства парковой зоны дворцового комплекса, которой и предусмотрено создание сада с фонтаном, была разработана областным департаментом природных ресурсов и экологии ещё в 2015 году. По словам главы департамента Алексея Карякина, для этого были подняты все архивные документы и сохранившееся фотографии частей Нижнего парка. После реконструкции он будет «максимально похож на свою изначальную версию». Но приступить к озеленению и благоустройство парка можно только после проведения общестроительных работ, а именно — восстановления лестницы дворца, отметили в облправительстве. — Проделана большая работа. В этом году мы приступаем к внутренней реставрации дворца. Из облбюджета на проектирование и работы выделено 100 млн рублей, — сказал Александр Гусев. За три года власти планируют полностью завершить реставрацию дворцового комплекса Ольденбургских. Реставрационные работы в комплексе Ольденбургских начались в декабре 2012 года. Тогда власти провели реконструкцию Верхнего парка, проект которого разработал французский ландшафтный архитектор Оливье Даме. Кроме того, в Свитском корпусе отреставрировали крышу и фасад, а во дворце — три камина. В 2015 году Свитский корпус открыли после ремонта. Работы провели на средства областного бюджета, а также Фонда поддержки культурного наследия Воронежской области. В августе 2017 года власти объявили ещё два аукциона на реставрацию дворцового комплекса на общую сумму 51,4 млн рублей. Победителем торгов стала воронежская компания ООО «РСУ-55». Работы по реставрации кровли замка и проведению инженерных сетей завершили в декабре 2017 года. В 2018 году продолжились реставрационные работы в самом комплексе. Планируется приступить к реставрации Дома с ризалитами. СправкаДворец Ольденбургских в Рамони — усадебный дом конца XIX века. Памятник архитектуры, выполненный в стиле кирпичной неоготики. Во дворце, принадлежащем русской ветви Ольденбургского дома, сохранены подлинные интерьеры. С конца 1970-х годов дворец закрыт на реставрацию. Здание непригодно для эксплуатации, но, несмотря на это, в нём проводятся экскурсии. В июле 2010 года Дворец принцессы Ольденбургской стал первым культурным объектом, попавшим в сферу контроля только что созданного Фонда поддержки культурного наследия Воронежской области. В декабре 2010 года памятник перешёл в областную собственность. Дарья Крымова
Фото — пресс-центр правительства Воронежской области