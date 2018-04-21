Никита Крюков: «Для возвращения Йохауг и Нортуга на вершину нужно, чтобы совпало два фактора»

Российский лыжник Никита Крюков прокомментировал возвращение норвежцев Терезы Йохауг и Петтера Нортуга. Олимпийский чемпион 2010 года отметил, что за последние годы конкуренция в этом виде спорта сильно выросла.

— Чтобы сказать точно, какие у них шансы вернуться в элиту, надо с ними рядом находиться, — сказал Крюков. — Они оба — одаренные спортсмены, но для возвращения в топ нужно, чтобы совпало два фактора: внутренняя мотивация должна быть максимальной и физическая форма на высшем уровне. За те сезоны, что они пропустили, конкуренция сильно выросла. С годами моложе мы не становимся, хотя есть, конечно исключения, как Бьерген, которой вообще без разницы на возраст.

И еще такой момент: что такое возвращение в элиту? Если речь о победах, а не просто призовых местах, то Йохауг может, а у Нортуга шансов поменьше. Молодые ребята сильно выросли. Хотя Нортуг — тоже сильный уникальный спортсмен, если он избежит травм и будет максимально мотивирован, то все может быть. (МИХАИЛ ПОТАПОВ)