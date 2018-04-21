Ещё
Никита Крюков: «Для возвращения Йохауг и Нортуга на вершину нужно, чтобы совпало два фактора»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Никита Крюков: «Для возвращения Йохауг и Нортуга на вершину нужно, чтобы совпало два фактора» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Российский лыжник Никита Крюков прокомментировал возвращение норвежцев Терезы Йохауг и Петтера Нортуга. Олимпийский чемпион 2010 года отметил, что за последние годы конкуренция в этом виде спорта сильно выросла.
— Чтобы сказать точно, какие у них шансы вернуться в элиту, надо с ними рядом находиться, — сказал Крюков. — Они оба — одаренные спортсмены, но для возвращения в топ нужно, чтобы совпало два фактора: внутренняя мотивация должна быть максимальной и физическая форма на высшем уровне. За те сезоны, что они пропустили, конкуренция сильно выросла. С годами моложе мы не становимся, хотя есть, конечно исключения, как Бьерген, которой вообще без разницы на возраст.
И еще такой момент: что такое возвращение в элиту? Если речь о победах, а не просто призовых местах, то Йохауг может, а у Нортуга шансов поменьше. Молодые ребята сильно выросли. Хотя Нортуг — тоже сильный уникальный спортсмен, если он избежит травм и будет максимально мотивирован, то все может быть. (МИХАИЛ ПОТАПОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Елена Вяльбе: "Из Мутко сделали козла отпущения" Трехкратная паралимпийская чемпионка Румянцева стала спортсменкой месяца Алексей Двоскин стал чемпионом России в гонке на 70 км
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем11
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Реал» поверил в Роналду
В сборной России по хоккею все плохо19
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение