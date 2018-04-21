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Более 4,5 тысяч жителей Реутова вышли на общеобластной субботник
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Более 4,5 тысяч жителей Реутова вышли на общеобластной субботник 

360tv.ru 8 минут назад
Фото: 360tv.ru
В общеобластном субботнике в Реутове приняли участие более 4,5 тысячи человек, сообщил глава города Станислав Каторов.
В субботнике также приняли участие сотрудники администрации города и управляющих компаний, на улицы города вышли 24 единицы уборочной техники
По предварительным данным, на улицы города вышли около 4,5 тысячи представителей 167 предприятий и организаций всех форм собственности, 31 общественного движения. Эта цифра наверняка больше, так как очень сложно пересчитать тех жителей, которые сегодня самостоятельно вышли на уборку придомовых территорий, высадку деревьев во дворах
— Станислав Каторов.
Администрация города организовала выдачу инвентаря, необходимого для уборки, во всех управляющих компаниях города. Адреса пунктов выдачи были заранее доведены до каждого жителя через средства массовой информации, социальные сети в интернете и объявления на подъездах домов, добавил он.
По данным
пресс-службы
городской администрации, жители получили 11320 лопат, метел, грабель и других хозяйственных инструментов, 12 тысяч мешков для мусора. Субботник охватил 163 двора, 183 детских игровых площадок, восемь зон отдыха. Вывезено 864 кубометра мусора.
Глава Реутова Станислав Каторов признан лучшим муниципальным руководителем России 2017 года, а возглавляемый им город одним из лучших муниципалитетов Российской Федерации по итогам 2017 года.
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