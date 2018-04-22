Около 4,5 тыс. человек приняли участие в субботнике в Реутове 21 апреля

Около 4,5 тыс. человек приняли пришли на субботник в Реутове 21 апреля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на его главу Станислава Каторова.

«По предварительным данным, на улицы города вышли около 4,5 тыс. представителей 167 предприятий и организаций всех форм собственности, 31 общественного движения. Эта цифра наверняка больше, так как очень сложно пересчитать тех жителей, которые сегодня самостоятельно вышли на уборку придомовых территорий, высадку деревьев во дворах», — сказал С. Каторов.

В пресс-службе добавили, что в городе была организована выдачу инвентаря, необходимого для субботника. Жители получили 11 тыс. 320 лопат, метел, грабель и других хозяйственных инструментов, 12 тыс. мешков для мусора. Задействовали 24 единицы уборочной техники. Мероприятие охватило 163 двора, 183 детских игровых площадок, восемь зон отдыха. Вывезено 864 кубометра мусора.