Ещё
Около 4,5 тыс. человек приняли участие в субботнике в Реутове 21 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Около 4,5 тыс. человек приняли участие в субботнике в Реутове 21 апреля 

Агентство «Москва» 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Около 4,5 тыс. человек приняли пришли на субботник в Реутове 21 апреля 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на его главу Станислава Каторова.
«По предварительным данным, на улицы города вышли около 4,5 тыс. представителей 167 предприятий и организаций всех форм собственности, 31 общественного движения. Эта цифра наверняка больше, так как очень сложно пересчитать тех жителей, которые сегодня самостоятельно вышли на уборку придомовых территорий, высадку деревьев во дворах», — сказал С. Каторов.
В пресс-службе добавили, что в городе была организована выдачу инвентаря, необходимого для субботника. Жители получили 11 тыс. 320 лопат, метел, грабель и других хозяйственных инструментов, 12 тыс. мешков для мусора. Задействовали 24 единицы уборочной техники. Мероприятие охватило 163 двора, 183 детских игровых площадок, восемь зон отдыха. Вывезено 864 кубометра мусора.
Агентство «Москва»: последние новости
Движение транспорта в районе «ВЭБ Арены» перекроют 22 апреля из-за проведения футбольного матча Полиция не зафиксировала грубых нарушений порядка во время футбольного матча ЦСКА-«Арсенал» В Совете Федерации намерены вернуть звание почетного работника сферы государственной молодежной политики
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские хоккеисты понесли серьезное поражение95
Российская велогонщица погибла в страшном ДТП215
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Дзюба добился права сыграть с «Зенитом»3
«Барселона» 30-й раз выиграла Кубок Испании
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение