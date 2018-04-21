На субботник в Минске вместе с горожанам вышли чиновники

В Беларуси на субботник вышли более трех миллионов человек, сообщает «МИР 24». Акция проходит по всей стране.

Минчане помогают закончить реконструкцию стадиона «Динамо». Он будет принимать вторые Европейские игры. Сейчас идут заключительные работы перед открытием. На одной из самых важных стройплощадок страны трудятся и представители администрации президента

«Абсолютно правильное решение — проводить каждый год субботник. Чтобы было и единение людей, и единение на почве не себя, а общего», — говорит первый заместитель главы президентской администрации Максим Рыженков.

Деньги, которые удастся заработать во время субботника, пойдут на развитие социальной сферы, в том числе на закупку оборудования для больницы скорой медицинской помощи.

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