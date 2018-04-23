Членство замглавы Балахнинского района в партии «Единая Россия» приостановят

Как сообщает НРО «Единой России» , вопрос о приостановлении членства Валатина в партии рассмотрят на ближайшем собрании местного политсовета. Эта процедура предусмотрена Уставом Партии.

Приостановка членства замглавы администрации Балахнинского района Дмитрия Валатина связана с предъявлением ему обвинения по делу о превышении должностных полномочий при реконструкции комплекса автостанции в Балахне. Он арестован до 8 июня.

По версии следствия, в январе 2015 года Валатин в интересах обвиняемых братьев Глушковых, выдал разрешение на реконструкцию комплекса Балахнинской автостанции. Тем самым, обвиняемые Глушковы получили возможность построить на территории объекта транспортной инфраструктуры торговый центр. 30 марта злоумышленники объявлены в розыск.

Фото: balakhna.nn.ru