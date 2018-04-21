Ингс забил первый гол за «Ливерпуль» с 2015 года

Нападающий «Ливерпуля» Дэнни Ингс забил гол в матче 35-го тура АПЛ против «Вест Бромвича».

Он от крыл счет уже на 4-й минуте. Это первый гол англичанина с сезона 2015/16. В последний раз Ингс забивал за «красных» 4 октября 2015 года в матче с «Эвертоном» (1:1). Примечательно, что тот матч стал последним для Брендана Роджерса у руля «Ливерпуля».

При Юргене Клоппе Дэнни Ингс ранее не забивал. Всего за мерсисайдский клуб у него 3 гола в 21 матче.

За матчем «Вест Бромвич» — «Ливерпуль» можно следить в нашей текстовой трансляции.