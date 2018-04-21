«Ливерпуль» упустил победу над «Вест Бромвич Альбион» в матче АПЛ

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с «Вест Бромвич Альбион» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:2, сообщает "Советский спорт"

От поражения свою команду спасли игроки хозяев Джейк Ливермор и Хосе Саломон Рондон, который сравнял счет на 88-й минуте встречи.

После 35-ти матчей «Ливерпуль» располагается на третьем месте, имея в своем активе 71 очко. «Вест Бромвич» с 25 баллами занимает последнее место в турнирной таблице.

Англия — Премьер-лига. 35-й тур "Вест Бромвич Альбион" (Вест Бромвич) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 2:2 Голы: 0:1 — Ингс — 4, 0:2 — Салах — 72, 1:2 — Ливермор — 79, 2:2 — Рондон — 88