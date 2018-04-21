Родолфу заявил, что хотел бы продлить контракт с «Ахматом» на два года

Бразильский защитник Родолфу в интервью «СЭ» рассказал о ситуации со своим контрактом с грозненским «Ахматом». Он отметил, что пока переговоры не велись.

— Вы уже определились с будущим. Продлите контракт с клубом?

— У меня контракт до 31 мая. Потом — не знаю. Мы пока не общались по этому поводу. Но в «Ахмате» у меня все хорошо складывается. Я бы хотел остаться, поиграть еще два года. Надеюсь, так и получится.

Родолфу перешел в «Ахмат» в 2015 году. В чемпионате России нынешнего сезона 35-летний защитник провел 19 матчей и забил два мяча. (Юлия ЯКОВЛЕВА)