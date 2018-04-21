Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Я был недоволен, когда узнал, что мы попали на «Ливерпуль». Это самый непростой соперник, который мог попасться нам. Дело не в том, что они чем-то лучше «Реала» или «Баварии». Они много работают, им нечего терять. Если «Реал» или «Бавария» могли бы нас недооценить, то «Ливерпуль» — это команда воинов, похожая на нас», — цитирует Наингголана Football Italia.
Первый матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится 24 апреля.