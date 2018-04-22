Наингголан поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан высказался в преддверии противостояния с «Ливерпулем» в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Я недоволен жеребьёвкой полуфинала, потому что, на мой взгляд, «Ливерпуль» — это самый сложный соперник из всех трёх. Дело не в том, что они более мастеровиты, чем "Реал" или «Бавария». Опасность заключается в следующем: они воины, немного похожие на нас, и им нечего терять. «Реал» и «Бавария», возможно, недооценили бы нас, но «Ливерпуль» так точно не сделает" — приводит слова Наингголана Football Italia.

Напомним, что первый матч между «Ливерпулем» и «Ромой» состоится 24 апреля в Англии, а ответный — 2 мая в Риме.