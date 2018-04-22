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Наингголан поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем»
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Наингголан поделился ожиданиями от противостояния с «Ливерпулем» 

Soccer News 17 минут назад
Фото: Soccer News
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан высказался в преддверии противостояния с «Ливерпулем» в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.
"Я недоволен жеребьёвкой полуфинала, потому что, на мой взгляд, «Ливерпуль» — это самый сложный соперник из всех трёх. Дело не в том, что они более мастеровиты, чем "Реал" или «Бавария». Опасность заключается в следующем: они воины, немного похожие на нас, и им нечего терять. «Реал» и «Бавария», возможно, недооценили бы нас, но «Ливерпуль» так точно не сделает" — приводит слова Наингголана Football Italia.
Напомним, что первый матч между «Ливерпулем» и «Ромой» состоится 24 апреля в Англии, а ответный — 2 мая в Риме.
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