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Окружной библиотеке пришлось менять программу «Библионочи»
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Окружной библиотеке пришлось менять программу «Библионочи» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Сегодня, 21 апреля во многих библиотеках Югры пройдет культурное мероприятие под общим названием «Библионочь».
В Государственной библиотеке Югры главной темой предстоящей «Библионочи» стал волшебный мир Гарри Поттера «Ночь в библиотеке Хогвартса». На сайте библиотеки анонс гласил: «Мы подготовили увлекательную программу, посвященную серии романов английской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Всего будет проведено девять мероприятий, ожидается более 400 гостей… »
Однако, библиотекарям срочно пришлось менять программу. По некоторым данным, представители РПЦ отправили в Департамент культуры Югры письмо с просьбой убрать всю магию и колдовство из программы. В связи с этим часть мероприятий пришлось адаптировать под новый формат.
Актуальные мероприятия, которые все-таки пройдут в государственной библиотеке — квиз, плиз, тесла — шоу, конкурс костюмов, гостиная «Читаем Тургенева», «Тайная комната» и «Переулок мастеров» и др.
Подробную программу «Библионочь — 2018» можно найти на сайте библиотеки или в группе ВК «Государственная библиотека Югры». Начало в 18:00. Вход свободный.
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