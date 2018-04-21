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Светлов назначен главным тренером «Адмирала»
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Светлов назначен главным тренером «Адмирала» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
— Состоялась договоренность, и временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко утвердил кандидатуру Светлова в качестве главного тренера. 1 мая Светлов приступит к исполнению своих обязанностей, и мы полностью сможем работать на комплектование команды на сезон. Кто войдет в тренерский штаб — решит Светлов, кандидаты есть, но это его прерогатива, — цитирует Сошникова ТАСС.
Напомним, что Светлов уже работал с «Адмиралом» с декабря 2013 года по май 2014-го. Также он возглавлял «Амур», «Атлант» и «Ладу».
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